Прогноз погоды на 27 августа

Погоду будут определять фронтальные разделы от атлантического циклона, смещающегося на Псковскую область России.



27 августа (четверг) местами по стране ожидаются грозы и сильные дожди, в дневные часы по юго-западу республики – усиление ветра порывами до 15-18 м/с.



