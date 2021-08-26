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Прогноз погоды на 27 августа

Погодные условия на территории Беларуси будет определять в основном область пониженного атмосферного давления, по северо-востоку республики скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта.

27 августа в отдельных районах Витебской и Могилевской областей ожидаются сильные дожди. Днем местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман.


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