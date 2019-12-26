Прогноз погоды на 27 декабря

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия будут определять атмосферные фронты и более холодная воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы.

Внимание!

27 декабря (пятница) местами по республике ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.



