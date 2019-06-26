Прогноз погоды на 27 июня

Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, перемещающегося с территории Латвии на Московскую область. 27 июня (четверг) на большей части территории республики ожидаются грозы, местами сильные ливни, днем в отдельных районах по юго-востоку страны град. Утром и днем во многих районах республики усиление ветра порывами до 15-20 м/с.