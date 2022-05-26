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Прогноз погоды на 27 мая

Погодные условия будут определять атмосферные фронты и холодноватые неустойчивая ветренная масса. Днем прогнозируется сильный порывистый ветер, местами грозы.

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