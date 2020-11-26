ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 27 ноября

Погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над северо-западными районами России. 27 ноября (пятница) опасных метеорологических явлений не ожидается.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все