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Прогноз погоды на 27 ноября

Погодные условия в Беларуси будет определять южный циклон, смещающийся через территорию нашей страны.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.

Ночью и утром 27 ноября по северо-западу, днем в северных районах республики ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега.

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