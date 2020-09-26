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Прогноз погоды на 27 сентября

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!(оранжевый уровень опасности).

В течение суток 27 сентября (воскресенье) на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

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