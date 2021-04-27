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Прогноз погоды на 28 апреля

Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, по северо-восточной половине сохранится влияние неустойчивой воздушной массы балтийского происхождения.

28 апреля (среда) опасных метеорологических явлений не ожидается.


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