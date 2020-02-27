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Прогноз погоды на 28 февраля

28 февраля погоду будет определять область пониженного атмосферного давления. На отдельных участках дорог по республике завтра возможна гололедица.

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