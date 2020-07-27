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Прогноз погоды на 28 июля

Погодные условия будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. 28 июля (вторник) в отдельных районах страны ожидаются грозы, днем местами по республике максимальная температура воздуха достигнет плюс 30°С.

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