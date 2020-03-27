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Прогноз погоды на 28 марта

Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления.

28 марта (суббота) опасных метеорологических явлений не ожидается.

Минск 0, +2, в окрестностях -1 -3, +13 +15;

Гродно 0 -2, +14 +16;

Брест около 0, +14 +16;

Гомель +1 +3, +14 +16;

Могилев 0 +2, +14 +16;

Витебск 0 +2, +13 +15.

29 марта. Переменная облачность, кратковременный дождь, вечером возможен мокрый снег. Ветер северной четверти 4-9, днем порывы до 14 м/с, +10 +12.

30 марта. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный 5-10, порывы до 14 м/с, 0 +2.