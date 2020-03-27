3.65 BYN
3.06 BYN
3.47 BYN
Прогноз погоды на 28 марта
Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления.
28 марта (суббота) опасных метеорологических явлений не ожидается.
Минск 0, +2, в окрестностях -1 -3, +13 +15;
Гродно 0 -2, +14 +16;
Брест около 0, +14 +16;
Гомель +1 +3, +14 +16;
Могилев 0 +2, +14 +16;
Витебск 0 +2, +13 +15.
29 марта. Переменная облачность, кратковременный дождь, вечером возможен мокрый снег. Ветер северной четверти 4-9, днем порывы до 14 м/с, +10 +12.
30 марта. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный 5-10, порывы до 14 м/с, 0 +2.