Прогноз погоды на 28 марта

Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления.



28 марта (суббота) опасных метеорологических явлений не ожидается.



Минск 0, +2, в окрестностях -1 -3, +13 +15;



Гродно 0 -2, +14 +16;



Брест около 0, +14 +16;



Гомель +1 +3, +14 +16;



Могилев 0 +2, +14 +16;



Витебск 0 +2, +13 +15.



29 марта. Переменная облачность, кратковременный дождь, вечером возможен мокрый снег. Ветер северной четверти 4-9, днем порывы до 14 м/с, +10 +12.



30 марта. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный 5-10, порывы до 14 м/с, 0 +2.



