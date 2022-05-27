Прогноз погоды на 28 мая

Погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающие с Западной Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер западный порывистый, ночью местами, днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха ночью +3..+9°С, днем +11..+17°С. Атмосферное давление будет расти.