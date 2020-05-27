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Прогноз погоды на 28 мая

Завтра в Беларуси погодные условия будет определять умеренно теплая неустойчивая воздушная масса. В дневные часы 28 мая в отдельных районах республики ожидаются грозы.

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