Прогноз погоды на 28 ноября

28 ноября на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.



Ночью погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная воздушная масса, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося из Западной Европы.



Минск +1 +3



Гродно +4 +6



Брест +7 +9



Гомель 0 +2



Могилев 0 +2



Витебск 0 +2



29 ноября (пятница). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер южной четверти 4-9 м/с, около +5



30 ноября (суббота). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер западной четверти 5-10 м/с, +1 +3



