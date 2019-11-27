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Прогноз погоды на 28 ноября

28 ноября на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.

Ночью погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная воздушная масса, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося из Западной Европы.

Минск +1 +3

Гродно +4 +6

Брест +7 +9

Гомель 0 +2

Могилев 0 +2

Витебск 0 +2

29 ноября (пятница). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер южной четверти 4-9 м/с, около +5

30 ноября (суббота). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер западной четверти 5-10 м/с, +1 +3

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