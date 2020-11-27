ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 28 ноября 2020 г.

Погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося через восток Беларуси на Украину. В субботу местами по республике ожидаются налипание мокрого снега, туман, на отдельных участках дорог гололедица.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все