3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Прогноз погоды на 28 сентября
Ночью погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы.
В ночные и утренние часы 28 сентября в отдельных районах страны ожидается туман. В ночные и утренние часы 28 сентября (суббота) по восточной половине республики на почве и местами в воздухе заморозки 0, -2°С.
Минск около 0, +12+14
Гродно +7+9, +16+18
Брест +9 +11, +17+19
Гомель 0,-2, +15+17
Могилев 0,-2, +14+16
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов