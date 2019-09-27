Прогноз погоды на 28 сентября

Ночью погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы.



В ночные и утренние часы 28 сентября в отдельных районах страны ожидается туман. В ночные и утренние часы 28 сентября (суббота) по восточной половине республики на почве и местами в воздухе заморозки 0, -2°С.



Минск около 0, +12+14



Гродно +7+9, +16+18



Брест +9 +11, +17+19



Гомель 0,-2, +15+17



Могилев 0,-2, +14+16