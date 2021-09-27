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Прогноз погоды на 28 сентября

Погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.

Ночью 29 сентября в отдельных районах республики на почве возможны слабые заморозки 0, -2°С.

Ночью 30 сентября на большей части территории страны на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0, -3°С.

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