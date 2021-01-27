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Прогноз погоды на 28 января

Погоду будет определять прохладная влажная воздушная масса, днем по востоку скажется влияние атмосферного фронта. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

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