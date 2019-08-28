Прогноз погоды на 29 августа

Погодные условия в нашей стране в основном будет определять западная периферия антициклона, располагающегося над центральной частью Европейской России. Лишь во второй половине дня в крайних западных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. В дневные часы местами по юго-западу республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С.