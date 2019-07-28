Прогноз погоды на 29 июля

29 июля (понедельник) погодные условия на территории Беларуси будет определять атмосферный фронт. Местами по республике ожидаются грозы. Днем при грозах в отдельных районах усиление ветра порывами 15-20 м/с. Местами по югу страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С.