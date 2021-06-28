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Прогноз погоды на 29 июня

Погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления и влажная неустойчивая воздушная масса.

29июня (вторник) в отдельных районах республики ожидаются грозы.


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