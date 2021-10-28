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Прогноз погоды на 29 октября

Погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, лишь ночью по северо-востоку страны скажется влияние фронтального раздела.

В ночные и утренние часы 29 октября в отдельных районах республики ожидается туман.

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