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Прогноз погоды на 29 сентября

Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, утром и днем по юго-западу республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела.
Внимание! В ночные и утренние часы 29 сентября (вторник)местами по республике ожидается туман.

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