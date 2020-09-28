Прогноз погоды на 29 сентября

Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, утром и днем по юго-западу республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

Внимание! В ночные и утренние часы 29 сентября (вторник)местами по республике ожидается туман.



