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Прогноз погоды на 29 января

Погоду будут определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, и атмосферные фронты.

29 января (пятница) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, ночью местами по востоку ожидается сильный снег.

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