ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 2 декабря

Погодные условия в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, по юго-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

2 декабря (среда) на отдельных участках дорог республики

ожидается гололедица.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все