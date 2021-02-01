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Прогноз погоды на 2 февраля

Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе, днем по северо-западной половине страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. 2февраля (вторник) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, в ночные и утренние часы местами ожидается туман.

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