Прогноз погоды на 2 февраля

Погоду в Беларуси будут определять в основном атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Польши. На большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, утром и днем по юго-западу с дождем), местами - налипание мокрого снега, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер днем по югу порывистый.