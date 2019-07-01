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Прогноз погоды на 2 июля

Погоду в Беларуси будут определять область пониженного атмосферного давления, в ночные часы по югу скажется влияние фронтального раздела.2 июля (вторник) местами по республике ожидаются грозы.

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