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Прогноз погоды на 2 июня

Погодные условия будут определять атмосферные фронтыот циклона с центром над юго-востоком Беларуси. Внимание! 2 июня местами по республике ожидаютсясильные дожди и усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

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