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Прогноз погоды на 2 марта

Погодные условия в Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, днем по северо-востоку скажется влияние малоактивного фронтального раздела. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

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