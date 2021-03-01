Прогноз погоды на 2 марта

Погодные условия в Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, днем по северо-востоку скажется влияние малоактивного фронтального раздела. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.