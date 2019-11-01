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Общество
Прогноз погоды на 2 ноября
01.11.2019
16:20
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
2 часа назад
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
11 часов назад
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
11 часов назад
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
12 часов назад
Политика
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Карпенко: Процесс сбора подписей по выдвижению кандидатов в Президенты идет достаточно активно
10 часов назад
На Совете Республики одобрили протокол к соглашению о соблюдении требований техрегламентов ЕАЭС
11 часов назад
Лукашенко себя зарекомендовал именно как опытный, серьезный руководитель - Беляев
17.11.2024
20:44
Территориальные комиссии аккредитовали 593 национальных наблюдателя на выборах Президента Беларуси
14.11.2024
16:55
Минск и Астана разработали дорожную карту работы на 5 лет
14.11.2024
15:04
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
1 час назад
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
9 часов назад
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
10 часов назад
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
11 часов назад
Экономика
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В рамках инициативы "Один район - один проект" за 2 года реализовано 47 проектов
1 час назад
Изменен порядок открытия иностранных представительств и филиалов в Беларуси
3 часа назад
Татаринович: Бюджет Фонда соцзащиты населения на 2025 год позволит обеспечить выполнение расходов
7 часов назад
Базовая величина с 1 января 2025 года составит 42 белорусских рубля
7 часов назад
Беларусь планирует создать мультибрендовый центр белорусской техники в Рязанской области
15 часов назад
В мире
Все
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
1 час назад
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
1 час назад
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
3 часа назад
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
17.11.2024
16:02
Регионы
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Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
1 час назад
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
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9 часов назад
Кругозор
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18 ноября - день рождения Деда Мороза
11 часов назад
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16 часов назад
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