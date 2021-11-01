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Прогноз погоды на 2 ноября

Погодные условия в Беларуси продолжит определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с территории Украины.

2 ноября опасных метеорологических явлений не ожидается.

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