ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 2 октября

Прогноз погоды на 2 октября

Территория Беларуси будет находиться в области пониженного атмосферного давления, по юго-западной половине республики скажется влияние фронтальных разделов. 2 октября опасных метеорологических явлений не ожидается.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все