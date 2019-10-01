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Прогноз погоды на 2 октября

Погодные условия в Беларуси будет определять прохождение атмосферных фронтов и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. 2 октября (среда) опасных метеорологических явлений не ожидается.

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