ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 2 сентября

Погоду в Беларуси будет формировать прохладная неустойчивая воздушная масса.

В дневные часы 2 сентября местами по Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с, днем 3 сентября - до 15-20 м/с.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все