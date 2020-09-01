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Прогноз погоды на 2 сентября

Погоду в республике будут определять атмосферные фронты. Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!(оранжевый уровень опасности). Днем 2 сентября (среда) во многих районах Гомельской области максимальная температура воздуха составит +30 +31°С.

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