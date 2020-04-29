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Прогноз погоды на 30 апреля

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия по южной половине страны будет определять малоподвижный фронтальный раздел, по северу республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления. 30 апреля (четверг) опасных метеорологических явлений не ожидается.

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