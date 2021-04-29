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Прогноз погоды на 30 апреля

Погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Западной Европы на европейскую территорию России. В дневные часы местами по стране ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

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