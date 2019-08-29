Прогноз погоды на 30 августа

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в нашей стране в основном будет определять малоактивный атмосферный фронт.30 августа (пятница) в отдельных районах по стране ожидаются грозы, в дневные часы местами по западу республикимаксимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С.



