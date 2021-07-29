ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 30 июля

Погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, ночью по восточной половине республики скажется влияние фронтального раздела.

30 июля (пятница) в отдельных районах республики ожидаются грозы, в дневные часы местами по юго-востоку республики максимальная температура воздуха достигнет +30 °С.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все