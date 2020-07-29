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Прогноз погоды на 30 июля

Погодные условия в Беларуси в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, лишь ночью по юго-востоку скажется влияние атмосферного фронта. Днем 30 июля местами по республике ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

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