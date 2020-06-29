Прогноз погоды на 30 июня

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Оранжевый уровень опасности. 30 июня (вторник) ночью по западной половине, днем на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.



