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Прогноз погоды на 30 июня

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Оранжевый уровень опасности. 30 июня (вторник) ночью по западной половине, днем на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

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