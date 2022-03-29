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Прогноз погоды на 30 марта

Погоду на территории Беларуси 30 марта будет определять область пониженного атмосферного давления. Внимание, ночью и утром по северо-востоку страны на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

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