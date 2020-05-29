ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 30 мая

Синоптическая ситуация в Беларуси. Погодные условия будет определять циклон с центром над юго-востоком нашей страны и его активные атмосферные фронты.
Внимание!

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!(оранжевый уровень опасности). Утром и днем 30 мая (суббота) на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по юго-восточной половине страны - сильные дожди.
31 мая (воскресенье) сохранится ветреная с дождями погода.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все