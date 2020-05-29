Прогноз погоды на 30 мая

Синоптическая ситуация в Беларуси. Погодные условия будет определять циклон с центром над юго-востоком нашей страны и его активные атмосферные фронты.

Внимание!



Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!(оранжевый уровень опасности). Утром и днем 30 мая (суббота) на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по юго-восточной половине страны - сильные дожди.

31 мая (воскресенье) сохранится ветреная с дождями погода.



