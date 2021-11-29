Прогноз погоды на 30 ноября

Погодные условия в Беларуси будет определять тыловая часть циклона с центром над северо-западом Европейской территории России.



30 ноября на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с, на дорогах - гололедица, по северу республики - сильный снег.



