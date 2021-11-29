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Прогноз погоды на 30 ноября

Погодные условия в Беларуси будет определять тыловая часть циклона с центром над северо-западом Европейской территории России.

30 ноября на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с, на дорогах - гололедица, по северу республики - сильный снег.

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