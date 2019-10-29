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Прогноз погоды на 30 октября

Погодные условия Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Скандинавии. Завтра опасных метеорологических явлений не ожидается.

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