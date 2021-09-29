Прогноз погоды на 30 сентября

В четверг погодные условия в Беларуси в основном будет определять антициклон с центром над европейской частью территории России, лишь во второй половине дня по западу скажется влияние фронтального раздела. В ночные часы 30 сентября местами по востоку республики ожидаются заморозки 0 - минус 2 градуса.



Ночью 1 октября местами по стране, а по юго-востоку на большей части территории ожидаются заморозки 0 - минус 3 градуса.