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Прогноз погоды на 30 января

Погодные условия будет определять циклон, смещающийся вдоль юго-востока Беларуси.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! (оранжевый уровень опасности)

30 января (четверг) по восточной половине республики ожидается сильный мокрый снег. Утром и днем по юго-востоку страны усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Минск 0, -2; 0, +2

Гродно около 0; +2 +4

Брест 0, +2; +2 +4

Гомель около 0; около 0

Могилев -1, +1; -1, +1

Витебск -1, +1; -1, +1

31 января. Преимущественно облачно. Умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западной четверти, 4-9 м/с 0, +2.

1 февраля. Преимущественно облачно. Кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ветер юго-западный, южный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с +3 +5.

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