Прогноз погоды на 30 января

Погодные условия будет определять циклон, смещающийся вдоль юго-востока Беларуси.



Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! (оранжевый уровень опасности)



30 января (четверг) по восточной половине республики ожидается сильный мокрый снег. Утром и днем по юго-востоку страны усиление ветра порывами до 15-18 м/с.



Минск 0, -2; 0, +2



Гродно около 0; +2 +4



Брест 0, +2; +2 +4



Гомель около 0; около 0



Могилев -1, +1; -1, +1



Витебск -1, +1; -1, +1



31 января. Преимущественно облачно. Умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западной четверти, 4-9 м/с 0, +2.



1 февраля. Преимущественно облачно. Кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ветер юго-западный, южный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с +3 +5.



