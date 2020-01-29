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Прогноз погоды на 30 января
Погодные условия будет определять циклон, смещающийся вдоль юго-востока Беларуси.
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! (оранжевый уровень опасности)
30 января (четверг) по восточной половине республики ожидается сильный мокрый снег. Утром и днем по юго-востоку страны усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
Минск 0, -2; 0, +2
Гродно около 0; +2 +4
Брест 0, +2; +2 +4
Гомель около 0; около 0
Могилев -1, +1; -1, +1
Витебск -1, +1; -1, +1
31 января. Преимущественно облачно. Умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западной четверти, 4-9 м/с 0, +2.
1 февраля. Преимущественно облачно. Кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ветер юго-западный, южный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с +3 +5.
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