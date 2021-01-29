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Прогноз погоды на 30 января

Погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, днем в южных районах страны скажется влияние фронтального раздела.

30 января на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

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